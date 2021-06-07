لحظة ابتلاع سيارات فى انهيار أرضى أمام مستشفى بالقدس.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجلت كاميرا مراقبة مقطع فيديو للحظة حدوث انهيار أرضى كبير وتشكل حفرة كبيرة في موقف سيارات تابع للمركز الطبي "شعاري تسيديك" في القدس، ورصدت لقطات الفيديو مشاهد لابتلاع الحفرة عددا من السيارات وتوسع رقعة الانهيار، كما وصلت سبع سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وفق ما نقلت سبوتنيك.

كما عرضت شبكة "روسيا اليوم" لقطات مصورة للحظة الانهيار الأرضي الذى ابتلع بعض سيارات كانت مركونة في المرآب التابع لمستشفى "شعاري تسيديك" الإسرائيلي في القدس.

גורם המעורה בטיפול באירוע בשערי צדק: מבדיקה ראשונית של מצלמות האבטחה נראה שאין נפגעים | תיעוד רגע הקריסה@SuleimanMas1 @diklaaharon pic.twitter.com/VeHaCgKyzt — כאן חדשות (@kann_news) June 7, 2021

وذكرت تقارير إخبارية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الشرطة وقوات الإنقاذ تواجدت في مكان الانهيار، وفي هذه المرحلة هناك خوف من انهيار أجزاء إضافية من الموقف وعملت قوات الشرطة على إبعاد الناس لتحقيق أقصى درجات الأمان".



انهيار ارضى امام مستشفى



الحفرة تبتلع السيارة

وفى المكسيك، آثار حفرة عملاقة تتوسع عشرات الأمتار كل يوم، قلق السكان فى منطقة ريفية بوسط المكسيك، حيث كانت تهدد بابتلاع منزل.



سقوط سيارة فى حفرة الانهيار

وعندما سمعت عائلة سانشيز انفجارًا مدويًا، اعتقدوا لأول مرة أنه كان صاعقة، لكنهم سرعان ما اكتشفوا أن الأرض قد انهارت على بعد أمتار قليلة من منزلهم في حقل في سانتا ماريا زاكاتيبيك في ولاية بويبلا.

وبلغ عرض الحفرة المليئة بالمياه حوالي 30 مترا يوم الأحد، ثم نمت بسرعة إلى 60 مترا يوم الإثنين ونحو 80 مترا يوم الثلاثاء، واقترب بشكل خطير من منزل عائلة سانشيز، التي تخشى أن تُترك بلا مأوى.