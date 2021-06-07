لا يرى بمصر.. تفاصيل كسوف الشمس الحلقى المرتقب الخميس المقبل

كتب ـ محمود راغب

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل كسوف الشمس الحلقي المرتقب يوم الخميس المقبل الموافق 10 يونيو 2021م.



وينشر "اليوم السابع"، لقرائه تفاصيل كسوف الشمس، كما يلى :



- يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442هـ.



- يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا.



- لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل.



- يحدث الكسوف الحلقي للشمس حيث يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض.



- لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم.



- لذلك يُسمى بالكسوف الحلقي .



- لا يُرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل.



- يمكن رؤيته في جميع مراحله في (شمال كندا – أقصى الشمال الشرقي لروسيا – جرين لاند).



- سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريباً.



- عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94% من كامل قرص الشمس.



- يُغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527,1 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 3 دقائق و51 ثانية.



- الكسوف الحلقي التالي يكون في 14 أكتوبر 2023م.



- بداية الكسوف الجزئي 10:12:15



- بداية الكسوف الحلقي 11:49:43



- ذروة الكسوف الحلقي 12:41:51



- نهاية الكسوف الحلقي 13:33:45



- نهاية الكسوف 15:11:16











