كورونا في المغرب العربي.. 1950 إصابة بتونس و231 بالرباط و277 فى الجزائر

وكالات

سجلت تونس خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 1950 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 32 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 355732، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12980.

وفي المغرب سجلت الصحة المغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 521426.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 9178، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 509083.

أما الجزائر فسجلت 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات, خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 130958.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3518 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 91198.