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سقوط عنصر إجرامى لسرقته الكابلات والأسلاك الكهربائية بمصر الجديدة

الإثنين، 07 يونيو 2021 11:41 ص
سقوط عنصر إجرامى لسرقته الكابلات والأسلاك الكهربائية بمصر الجديدة متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطل لمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالطريق العام بمنطقة مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر وأقسام الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "له معلومات جنائية" اثناء تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من الكابلات الكهربائية - 2 آلة حادة "كماشة").

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من أحد أعمدة الإنارة الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد التصرف فيها بالبيع، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالطريق العام، وأضاف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله "سيئ النية" صاحب مخزن خردة – كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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