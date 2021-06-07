رئيس الحكومة الليبية: حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره

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استنكر رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الأحد نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، واصفاً إياه بـ"العمل الإرهابي الجبان".

وتوعد الدبيبة في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الإثنين، الجناة قائلا "حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت".

وكان مدير أمن مدينة سبها الليبية العميد السنوسي صالح، أفاد بأن حادثا إرهابيا نفذه انتحاري، مساء أمس الأحد، استهدف عناصر الأمن المتمركزين ببوابة مفترق أولاد مازق عند المدخل الشمالي للمدينة، وأسفر عن استشهاد ضابطين وإصابة أربعة آخرين.

كما أسفر الحادث الانتحاري عن تضرر عدد من سيارات الشرطة التابعة لجهاز البحث الجنائي التي كانت متمركزة في البوابة، حسبما أظهر تسجيل فيديو وصور جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتقع بوابة المأزق التي يتمركز بها عناصر أمن تابعين لجهاز البحث الجنائي بمديرية أمن سبها عند المدخل الشمالي للمدينة على الطريق الزراعي المؤدي إلى وادي الشاطئ والعاصمة طرابلس.