اليوم السابع
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دفاع سفاح الجيزة يطعن بالنقض على حكم إعدامه في اتهامه بقتل فتاة بالإسكندرية

الإثنين، 07 يونيو 2021 02:01 م
دفاع سفاح الجيزة يطعن بالنقض على حكم إعدامه في اتهامه بقتل فتاة بالإسكندرية قذافى فراج _ سفاح الجيزة
كتب أحمد الجعفرى

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تقدم دفاع قذافى فراج المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإعدام موكله من محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، فى اتهامه بقتل المجني عليها "سيدة" عمدا ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة.

كان المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، قرر ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة ضحية سفاح الجيزة، والأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وسرعة تكليف الطب الشرعي بأخذ عينة البصمة الوراثية "DNA" من جثة المجني عليها وأشقائها لمطابقتها.

وحضر المتهم مرتديا "بدلة السجن وبدأ في تمثيل جريمته بداية من تحركه في الشارع وصولًا إلى المخزن والإمساك وخنق الضحية ودفنها، والإرشاد عن مكان الجثة وتم استخراجها في حالة تحلل كامل "هيكل عظمي"، وذلك بحضور فريق من النيابة وضباط من إدارتي البحث الجنائي بمديرتي أمن الجيزة والإسكندرية. كانت نيابة المنتزه ثان أجرت تحقيقات فى القضية رقم 2340 لسنة 2020 قسم شرطة ثان المنتزه، مع المتهم، وذلك فى واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه ودفن جثتها بمخزن بمنطقة العصافرة قبل 3 سنوات. واصطحب فريق من نيابة المنتزه المتهم بقتل 4 ضحايا "صديقه و3 سيدات"، إلى مخزن بشارع وهران بمنطقة العصافرة وسط حراسة مشددة، لتمثيل جريمة قتل إحدى ضحاياه ودفن جثته بالمخزن المشار إليه بالإسكندرية. ومثل المتهم أمام النيابة جريمته وكيفية ارتكابها بعد استدراج الضحية إلى المخزن المشار إليه، والتخلص منها لكثرة مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه كان أخذها منها بحجة تأثيث مسكن الزوجة بعدما وعدها بالزواج.


إعدام

سفاح الجيزة

قذافى فراج

محكمة الجنايات

اخبار الحوادث

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