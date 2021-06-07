دراسة أمريكية: لقاح فايزر حقق فعالية بنسبة 100% عند الأطفال بين 12 و15 عامًا

كتبت هند عادل

أظهرت دراسة بحثية أمريكية أن لقاح فايزر فعالية بنسبة 100 % لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، وأوضحت النتائج أن اللقاح كان آمنا وبنى مناعة ضد الفيروس أدت إلى فعالية لقاح ملحوظة بنسبة 100٪ ضد كورونا بعد 7 أيام من تلقى الجرعة الثانية، ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف إنديا تم إعطاء 2260 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عامًا ، من بينهم 1131 لقاح (BNT162b2) و 1129 تم إعطاؤهم دواءً وهميًا، وأجريت الدراسة في الولايات المتحدة التي بدأت بالفعل التطعيم للمراهقين فوق سن 12 في منتصف مايو بعد أن وافق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على لقاح فايزر لهذه الفئة العمرية.



لقاح فايزر





الدراسة



ومن بين المشاركين البالغ عددهم 2260 مشاركًا ، كان هناك 51 % من الذكور و 86 % من البيض و 12 % من أصل لاتيني بشكل عام ، وحصل 1308 مشاركًا على شهرين على الأقل من المتابعة بعد الجرعة الثانية من التطعيم.

وتمت مقارنة تفاعلات اللقاح (الدرجة التي يمكن للقاح أن ينتج فيها استجابة مناعية مفرطة وردود فعل سلبية) و(القدرة على إثارة استجابة مناعية ضد مسببات الأمراض) مع مجموعة أخرى، من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا .

في كلتا الفئتين العمريتين ، كان الصداع والتعب أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا، بعد حقن BNT162b2، وتم الإبلاغ عن صداع شديد وإرهاق في نسبة أقل من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا مقارنة بالمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا.

وكانت الاستجابة المناعية لـ BNT162b2 لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا ثابتة مقارنةً بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا، وقالت الدراسة إن فعالية اللقاح الملحوظة كانت 100 %.