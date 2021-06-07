جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الالكترونية

كتب: أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بجمرك مطار اسيوط، برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد، من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لأحكام مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه عمار أبو المكارم رئيس قسم التعريفة فى راكب مصرى أثناء خروجه من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد همام مأمور الفحص، تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على زين العابدين أحمد فؤاد مدير جمرك أسيوط قرر تكليف أحمد شداد رئيس الوردية ومؤمن وحيد وشرين عبده، تحت إشراف محمد محرز رئيس قسم التهرب وأحمد المراغي رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود عدد 168 سيجارة إلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبلغت قيمة التعويض الجمركي 48601 جنيه.

وقرر ياسين أحمد مصطفي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 3 لسنة 2021 بعد العرض على الدكتور أحمد عبدالغني القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.