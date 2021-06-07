اليوم السابع
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تعرف على عقوبة شخص تعدى بالضرب على مدير أعمال فان دام

الإثنين، 07 يونيو 2021 01:11 م
تعرف على عقوبة شخص تعدى بالضرب على مدير أعمال فان دام فان دام
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنح النزهة بحبس شخص 3 أشهر لاتهامه بالتعدى بالضرب على مدير أعمال الفنان العالمى فان دام، مما أدى لإصابته بجروح استدعت علاجه.
 
بداية تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من "وليد التلبانى" يعمل مدير أعمال الممثل فان دام، بتعرضه للإصابة بقطع جرجى فى رأسه على يد جاره بسبب مطالبته بغلق المياه، لتصليح المواسير الخاصة بالعقار، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى للعلاج.
 
وشهد السباك الذى كان يقوم بتصليح المواسير فى العمارة على قيام المتهم بضرب المجنى عليه على رأسه بآلة حادة، مما أدى لإصابته، فأمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح التى أصدرت قرارا بحبس المتهم 3 أشهر.

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