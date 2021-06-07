اليوم السابع
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تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى السبت المقبل تصل 38 درجة

الإثنين، 07 يونيو 2021 12:48 م
تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى السبت المقبل تصل 38 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 7 يونيو 2021 إلى السبت 12 يونيو 2021، حيث يشهد يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل، على كافة محافظات الجمهورية، كما يلى:

  الإثنين 7 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

 شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 40 درجة

 

- الثلاثاء 8 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 29 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

 شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

 

- الأربعاء 9 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

 شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

  

- الخميس 10 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 30 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

 شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة

 

- الجمعة 11 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

 شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

 

- السبت 12 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة

السواحل الشمالية 29 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

 شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة


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