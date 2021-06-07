تأجيل محاكمة 4 متهمين بتعذيب طفلة فى كفر الشيخ للأول من يوليو المقبل

كفر الشيخ - محمد سليمان

قرر المستشار علاء الدين عبده شجاع رئيس الدائرة الأولى جنايات كفر الشيخ، تأجيل محاكمة 4 متهمين فى قضية تعذيب طفلة، على يد ضابط شرطة مفصول وزوجته المغربية، أثناء العمل كخادمة بمنزله بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، لجلسة 1 يوليو.

وذلك فى أحداث القضية رقم 1731 لسنة 2020، وشهدت الجلسة حضور أمنى مكثف وطلب فريق الدفاع عن المتهمين تأجيل القضية من أجل الاطلاع عليها.

وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين، أول أمس السبت، وقد تم تأجيلها إلى جلسة اليوم، وذلك لعدم حضور المحامى الأصيل للمتهمة للجلسة.

كان المستشار أشرف ربيع المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ بإحالتهم لمحكمة الجنايات وذلك على خلفية قيام ضابط شرطة مفصول ومحبوس احتياطيًا، والمتهمة الثانية 45 عاما مغربية الجنسية، وزوجة الضابط المفصول، احتجزوا الطفلة المجنى عليها، بمسكنهما، مانعين إياها من مبارحته دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وعذابها بدنيًا بأن تعديا عليها ضربًا وحرقًا فألحقا بها الإصابات المبينة فى تقرير مصلحة الطب الشرعى، بالإضافة إلى اثنين من المتهمين وهم والدة الطفلة والسمسارة.