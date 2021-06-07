النمسا: إصدار "جواز سفر كورونا" الجمعة المقبل وتعميمه في أوروبا أول يوليو

(أ ش أ)

أعلن فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي أنه سيتم العمل "بجواز كورونا الأخضر" في النمسا اعتبارا من يوم /الجمعة/ المقبل، على أن يتم تعميمه فى جميع دول الاتحاد الأوروبي في أول يوليو المقبل.

وقال موكشتاين - في تصريحات اليوم /الاثنين/ - "إن الجواز سوف يثبت حالة الفرد وفق المستويات الثلاثة، وهي تلقى اللقاح أو التعافي من الفيروس أو إجراء فحص طبي حديث".

وأشار إلى أنه من المقرر أن يوافق أعضاء البرلمان الأوروبي غدا /الثلاثاء/ على آلية عمل الجواز الجديد والرموز التي يتضمنها، موضحا أن الجواز الأخضر سيجعل السفر داخل أوروبا أسهل بكثير مرة أخرى.

وأضاف أن الجواز الجديد سينتشر تدريجيا، وسيكون هذا الإثبات ساري المفعول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوليو المقبل، منوها بإتاحة استخدام الجواز رقميا على الهاتف المحمول أو البطاقة الصحية الإلكترونية.