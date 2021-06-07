اليوم السابع
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الناتو: نأمل أن يوفر اجتماع بوتين وبايدن فرصة لحوار بناء بين الحلف وروسيا

الإثنين، 07 يونيو 2021 09:00 م
الناتو: نأمل أن يوفر اجتماع بوتين وبايدن فرصة لحوار بناء بين الحلف وروسيا بايدن
(أ ش أ)

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 أعرب نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ميرسيا جوانا، عن أمله في أن يوفر اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، في الـ 16 يونيو الجاري، فرصة لحوار بناء بين الحلف وروسيا.

وقال نائب الأمين العام لحلف الناتو - في كلمة خلال المؤتمر الافتراضي، حول دعم الديمقراطية ومحاربة الفساد في كييف - : "متأكد من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتحدث بشكل مباشر للغاية عن السلوك الروسي المزعزع للاستقرار في اتجاهات ومجالات مختلفة"، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "وسيدور الحديث أيضًا عن الحد من التسلح والتوازن الاستراتيجي النووي وتغير المناخ، والقضايا التي تحتاج إلى التعاون"، معربًا عن تطلعه إلى اجتماع صريح يمكن من خلاله محاولة إيجاد حلول للقضايا، التي يمكن التفاعل فيها بشكل بناء مع روسيا.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان الروسي والأمريكي، في الـ16 من يونيو الجاري في جنيف؛ لمناقشة العلاقات الثنائية وعدد من المسائل والقضايا الدولية.

 

 

 


بوتين

روسيا

موسكو

الولايات المتحدة

واشنطن

الناتو

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