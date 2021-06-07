اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكويت: تيسير رحلات جوية مباشرة مع بريطانيا اعتبارًا من الأحد المقبل

الإثنين، 07 يونيو 2021 09:00 م
الكويت: تيسير رحلات جوية مباشرة مع بريطانيا اعتبارًا من الأحد المقبل حركة الطيران
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قرر مجلس الوزراء الكونتي، الیوم الاثنین، السماح بتسییر رحلات جویة مباشرة مع بريطانيا اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 13 یونیو الجاري، مع تطبیق الاشتراطات الصحیة في ضوء جائحة فیروس "كورونا" المستجد.

وأوضح مجلس الوزراء - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أنه تم تكليف الإدارة العامة للطیران المدني الكويتي بتسییر رحلات مباشرة مع بريطانيا (كویت - لندن - كویت) بمعدل رحلة واحدة أسبوعیًا لكل شركة من شركات الطیران المرخص لھا.

وبحسب البیان تقرر كذلك الموافقة على فتح كافة المتاحف والمراكز والمرافق الثقافیة اعتبارًا من الأحد المقبل مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

 

 


الكويت

رحلات جوية

لندن

بريطانيا

أخبار الكويت

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