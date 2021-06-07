اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: تدمير كهوف وقتلى بين صفوف "داعش" الإرهابى بعملية "الأرض السوداء"

الإثنين، 07 يونيو 2021 12:00 م
العراق: تدمير كهوف وقتلى بين صفوف "داعش" الإرهابى بعملية "الأرض السوداء" الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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ذكر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أنه تم تدمير 5 كهوف و4 مضافات لداعش، المضافات هي أحدث الطرق التي بات التنظيم يستخدمها لأغراض التخفي وتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين في العراق في ضوء نتائج عملية (الأرض السوداء) التي نفذت أمس بإقليم كردستان ضد تنظيم داعش الإرهابي .
 
وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب قامت بعملية إنزال ليلي بعد الضربات الجوية على الكهوف، وأن خسائر العدو الداعشي لم يتم إحصاؤها بسبب قوة الضربات الجوية على الكهوف والمضافات، إلا أن المعلومات تشير إلى مقتل من في الكهوف والمضافات .

العراق

داعش

الارهاب

عملية الارض السوداء

قوات الامن العراقية

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