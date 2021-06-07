اليوم السابع
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الصحة العراقية: الوضع الوبائي في البلاد خطير رغم تراجع إصابات كورونا

الإثنين، 07 يونيو 2021 08:00 م
الصحة العراقية: الوضع الوبائي في البلاد خطير رغم تراجع إصابات كورونا كورونا في العراق
وكالات

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أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، أن الوضع الوبائي مازال خطيراً رغم تراجع المعدل اليومي بعدد الإصابات، فيما شددت على ضرورة الإبقاء على الحظر الجزئي بالوقت الحالي.

وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير للوكالة الرسمية، إن "تراجع حالات الاصابة بكورونا بطيء جدا"، مبينا أن "الوضع مازال خطرا".

وأضاف: "مازلنا نسجل عدد اصابات لكن الأهمية التي تؤخذ بنظر الاعتبار هي معدل الإصابات قياساً بعدد الفحوصات اليومية والتي تصل حالياً الى 10% من عدد الفحوصات"، مشيرا الى أنه "بعد ذروة الموجة الاولى انخفض المعدل الى 2%، أما الان فلم نصل حتى الى 5%".

وأكد أن "الموجة الثانية لم تنته بعد"، لافتا الى "أننا لا نستطيع أن نتكهن بوجود موجة ثالثة لكورونا، لأن هذا يعتمد على الوضع الوبائي العالمي ومدى زيادة نسبة الملقحين في العالم وفي العراق".

وبشأن حظر التجوال الجزئي، أوضح عبد الأمير أنه "يجب الابقاء على الحظر الجزئي في الوقت الحالي".

 


الصحة العراقية

الوضع الوبائي

إصابات كورونا

كورونا

العراق

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