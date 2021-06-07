اليوم السابع
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الصحة العالمية: نحتاج 250 مليون جرعة إضافية من اللقاحات لتحصين 10% من كل دولة

الإثنين، 07 يونيو 2021 11:18 م
الصحة العالمية: نحتاج 250 مليون جرعة إضافية من اللقاحات لتحصين 10% من كل دولة مدير منظمة الصحة العالمية
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، حاجتهم إلى 250 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا لتحصين 10% على الأقل من سكان كل دولة بحلول شهر سبتمبر المقبل، وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لتحصين 10٪ على الأقل من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر، نحتاج إلى 250 مليون جرعة إضافية من لقاح COVID19".

مدير الصحة العالمية على تويتر
مدير الصحة العالمية على تويتر

 

وأضاف الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، في رسالته، قائلا: "نحتاج إلى 100 مليون جرعة في شهري يونيو ويوليو، ويعد تبادل اللقاحات الآن أمرًا ضروريًا لإنهاء المرحلة الحادة للوباء. وتحقيق حقوق ملكية اللقاح".

مدير منظمة الصحة العالمية يغرد
مدير منظمة الصحة العالمية يغرد

 

وتابع: "على نحو متزايد ، نرى جائحة COVID19 ذي المسارين: لا تزال العديد من البلدان تواجه موقفًا خطيرًا للغاية، في حين أن بعض البلدان التي لديها أعلى معدلات التطعيم بدأت في الحديث عن إنهاء القيود. التطعيم غير العادل هو تهديد لجميع الدول".

 

وفى وقت سابق، أكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن جميع اللقاحات المرخصة فعالة ضد جميع سلالات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

 

وقال كلوج - خلال بيان صحفي ، نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "إن سلالة كوفيد-19 الجديدة الذي تم تحديدها لأول مرة في الهند تم تأكيدها في 26 دولة، على الأقل، من أصل 53 دولة تغطيها منظمة الصحة العالمية في أوروبا".

 

وأضاف : "ما زلنا ندرس السلالة الجديد، لكنها قادرة على الانتشار بسرعة وإزاحة سلالة B.1.1.7 التي أصبحت السلالة المهيمنة في أوروبا" ، لكنه قال إن اللقاحات المرخصة فعالة ضد السلالات الجديدة.


مدير منظمة الصحة العالمية

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