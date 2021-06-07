الصحة البريطانية: متغير دلتا الهندى ينتشر أكثر من السلالة البريطانية بنسبة 40%

ندى سليم

قال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، إن متغير دلتا الذى ظهر بالهند ونتج عنه قفزة كبيرة في أعداد المصابين مؤخرا، ينتقل بنسبة 40 % أكثر من متغير ألفا الذي تسبب في الموجة الأخيرة من الإصابات في المملكة المتحدة، طبقا لتصريحات نقلها موقع ميديكال إكسبريس.

وأكد وزير الصحة البريطاني، أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، يجب حمايتهم بشكل متساوى من أي من النوعين، موضحا أن متغير دلتا المعروف أيضًا باسم البديل الهندي، هو الآن السلالة المهيمنة في المملكة المتحدة، وفقًا لأرقام الصحة العامة في إنجلترا.

وأشار إلى أن متغير ألفا المعروف سابقًا باسم متغير كينت، هو الذي أجبر المملكة المتحدة على الإغلاق في يناير، موضحا أن هناك مخاوف بشأن ما إذا كان ظهور متغير دلتا يهدد الموعد النهائي المؤقت للحكومة في 21 يونيو لرفع قيود الفيروسات.

وأقر هانكوك أن الحكومة تنتظر البيانات خلال الأسبوع القادم لتصدر قرارها الأخير حول رفع القيود بناء على الوضع الصحى بعد تفشى متغير دلتا القادم من الهند.

وشدد التقرير، على أهمية تلقى التطعيمات والحصول على جرعتين من اللقاح، خاصة بعد ان أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الشهر الماضي إن الأبحاث أظهرت أن التطعيم المزدوج كان فعالًا بالمثل ضد كل من متغيرات كينت ودلتا.

وقال هانكوك، إن تلقى جرعة واحدة من اللقاح لن تكون فعالة تمامًا ضد متغير دلتا الجديد، ولكن بعد كلتا الجرعتين يكتسب الجسم مناعة قوية من العدو إزاء تلك المتغيرات الجديدة.

يأتي ذلك بعد أن أعطت المملكة المتحدة حتى الآن أكثر من 27 مليون شخص جرعتين، أي حوالى أكثر من 50 % من البالغين، بينما تناول أكثر من 40 مليون جرعة واحدة.