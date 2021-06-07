الشرطة الكندية تعلن مقتل أربعة أفراد في حادث دهس "متعمد" بشاحنة

وكالات

قتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وأصيب طفل مساء أمس الأحد في هجوم "متعمد"، نفذه رجل يقود شاحنة صغيرة في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية، في جريمة كراهية معادية للإسلام حسبما أفادت الشرطة الإثنين.

والمشتبه به شاب في العشرين اوقف بعيد الهجوم ووجهت إليه الإثنين تهمة ارتكاب أربع جرائم متعمدة ومحاولة قتل.

وقال بول ويت المحقق في شرطة مدينة لندن حيث وقع الهجوم مساء الأحد "ثمة أدلة على أنه فعل متعمد ومخطط له، سببه الكراهية. نعتقد أنه تم استهداف الضحايا لأنهم مسلمون".

وأضاف أن الشرطة في لندن، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي تورونتو، تنسق مع شرطة الخيالة الكندية الملكية بشأن احتمال توجيه اتهامات بالإرهاب