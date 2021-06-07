اليوم السابع
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السيطرة على حريق محدود داخل ديوان عام مجلس مدينة طوخ ومطعم أمامه

الإثنين، 07 يونيو 2021 01:46 م
السيطرة على حريق محدود داخل ديوان عام مجلس مدينة طوخ ومطعم أمامه سيارة مطافئ - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، على حريق محدود نشب داخل ديوان عام مجلس مدينة طوخ، وفى نفس التوقيت مطعم أمام المجلس، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا بورد بلاغ من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بنشوب حريق بمجلس مدينة طوخ، ومطعم أمام المجلس.

 

وجرى إبلاغ الحماية المدنية بقيادة اللواء عمر حرب، والدفع بسيارة الإطفاء والسيطرة على الحريق، فيما انتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وجرى تشكيل فريق بحثى لمعرفة ملابسات الحريق والكشف عن أسبابه.

 

 


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حريق مجلس مدينة طوخ

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