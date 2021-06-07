السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالعبور دون خسائر بالأرواح

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمصنع للبلاستيك بمنطقة إسكان الشباب بالحى الأول بمدينة العبور، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للبلاستيك بمنطقة إسكان الشباب بالحى الأول بمدينة العبور.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العقيد هيثم شحاته وكيل الحماية المدنية بالقليوبية، ورجال الحماية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق نشب بمصنع للبلاستيك بمنطقة إسكان الشباب بالعبور، وأن المصنع مقام على 500 متر مربع، كما أن الحريق نشب بالدور الثاني، ولا يوجد خسائر بالأرواح، فيما أمرت نيابة العبور بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.