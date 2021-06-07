السيطرة على حريق بشقة سكنية بمدينة الخصوص دون خسائر بالأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالدور العاشر بأحد العقارات بمدينة الخصوص، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور العاشر بأحد العقارات بمدينة الخصوص.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العقيد هيثم شحاته وكيل الحماية المدنية بالقليوبية، ورجال الحماية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة بفضل جهود رجال الحماية، دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق نشب بشقة سكنية بالطابق العاشر بأحد العقارات بمدينة الخصوص، كما أن الحريق نشب بغرفة النوم وامتد لغرفة الضيوف المجاورة فى ظل غياب مالك الشقة وأسرته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.