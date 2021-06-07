وذكر الجيش اللبنانى - فى بيان اليوم الاثنين، أن وحدات الجيش المنتشرة فى البقاع والشمال، تمكنت من القبض على 7 مواطنين لبنانيين، وأجنبى سورى الجنسية، فى أثناء عمليات التهريب والتى تضمنت أيضا طن من الأسمنت.

وأوضح أن المضبوطات تم تحميلها في 3 صهاريج و5 سيارات، مؤكدا أن المضبوطين تمت إحالتهم إلى القضاء المختص.