التصرح بدفن ضحيتى بدال البحر بشاطئ البوريفاج بالإسكندرية وحجز المتعهد للتحقيق

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، مساء اليوم، التصريح بدفن جثتى ضحيتى غرق بدال بمياه البحر بشاطئ البرويفاج، بمنطقة ميامى شرقى الإسكندرية، لقيا مصرعهما غرقا بسبب الحمولة الزائدة على مركبة "بدال البحر"، كما أمر المحامى العام بحجز متعهد الشاطئ لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحادث.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بغرق لعبة مائية "بدال" بشاطئ "نيو بوريفاج"، وغرق شخصين.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات إدارة الحماية المدنية "الإنقاذ النهري" إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "بدال" كان يستقلها 7 افراد فى مياه البحر بالشاطئ المشار إليه مما أسفر عن مصرع شخصين وإنقاذ 5 آخرين.

وكشفت تحريات المباحث أن الحادث الحمولة الزائدة، حيث أن سعة البدال لا تزيد عن 4 أفراد إلا أن أصدقاء مستقلين البدائل أصروا على الركوب دفعة واحدة مما أدى إلى غرقه، تم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه أول، واخطرت النيابة العامة التحقيقات.