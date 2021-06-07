اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 يونيو 2021 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التصرح بدفن ضحيتى بدال البحر بشاطئ البوريفاج بالإسكندرية وحجز المتعهد للتحقيق

الإثنين، 07 يونيو 2021 11:49 ص
التصرح بدفن ضحيتى بدال البحر بشاطئ البوريفاج بالإسكندرية وحجز المتعهد للتحقيق جثة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، مساء اليوم، التصريح بدفن جثتى ضحيتى غرق بدال بمياه البحر بشاطئ البرويفاج، بمنطقة ميامى شرقى الإسكندرية، لقيا مصرعهما غرقا بسبب الحمولة الزائدة على مركبة "بدال البحر"، كما أمر المحامى العام بحجز متعهد الشاطئ لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحادث.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بغرق لعبة مائية "بدال" بشاطئ "نيو بوريفاج"، وغرق شخصين.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات إدارة الحماية المدنية "الإنقاذ النهري" إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "بدال" كان يستقلها 7 افراد فى مياه البحر بالشاطئ المشار إليه مما أسفر عن مصرع شخصين وإنقاذ 5 آخرين.

وكشفت تحريات المباحث أن الحادث الحمولة الزائدة، حيث أن سعة البدال لا تزيد عن 4 أفراد إلا أن أصدقاء مستقلين البدائل أصروا على الركوب دفعة واحدة مما أدى إلى غرقه، تم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه أول، واخطرت النيابة العامة التحقيقات.


الاسكندريه

المحامى العام لنيابات الاسكندرية

غرق شخصين بشاطئ البوريفاج

نيابة المنتزة

مدير امن الاسكندرية

ضحيتى بدال البحر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإنقاذ النهرى تنتشل جثمان غريق فى أبو تلات بالإسكندرية

الجمعة، 04 يونيو 2021 01:48 م

انتشال جثة غريق بشاطئ التعاون فى الإسماعيلية

الأربعاء، 02 يونيو 2021 11:26 ص

بعد ثلاثة أيام.. انتشال جثة غريق شاطئ السلام غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 25 مايو 2021 01:28 ص

الإنقاذ النهرى يعثر على جثة غريق بعد 8 أيام بالرياح البحيري في منشأة القناطر

الأحد، 16 مايو 2021 01:00 ص

محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف البحث عن جثمان شاب غريق ببحر ميت يزيد.. صور

السبت، 08 مايو 2021 04:53 ص

العثور على ملابس ومتعلقات غريق البدرشين كشفت هويته وأسرته لا تشتبه جنائيا

السبت، 01 مايو 2021 07:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة