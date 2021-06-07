اليوم السابع
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التخطيط: 12.5 مليار دولار إجمالى تمويل المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة بمصر

الإثنين، 07 يونيو 2021 08:25 م
التخطيط: 12.5 مليار دولار إجمالى تمويل المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة بمصر جانب من اللقاء
كتبت أسماء أمين

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التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة.

 

فى بداية الاجتماع، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بالنشاط التنموى الملحوظ للمؤسسة، وكذلك المعدل الجيد الذى تم به تنفيذ برنامج تمويل المؤسسة لصالح مصر لعام 2020، على الرغم من ظروف تفشى جائحة فيروس كورونا، حيث قامت المؤسسة بتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر فى إطار اتفاقيتى المرابحة الإطاريتين الموقعتين فى 6 سبتمبر 2018، كما أثنت السعيد على جهود وحرص المؤسسة على الإعداد لبرنامج عام 2021، والذى تم توقيعه فى يناير 2021م (عن بُعد) برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور السادة وزراء التعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، حيث يتضمن البرنامج تقديم 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول و400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية. 

 

وأشارت السعيد إلى أن إجمالى ما قدمته المؤسسة لمصر منذ إنشائها فى 2008 وحتى مايو 2021 بلغ حوالى 12,5 مليار دولار أمريكى لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى

 

ومن جانبه أكد المهندس هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على حرص المؤسسة على دعم جمهورية مصر العربية و القطاعات الاستراتيجية من خلال البرامج الاقليمية والحلول التجارية المدمجة التى تقدمها المؤسسة من أجل المساهمة فى تنمية التجارة الخارجية لمصر ودعم القدرات المتعلقة بها

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة دور المؤسسة فى دعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، بالتعاون مع الهيئات المصرية ذات العلاقة وخاصة هيئة تنمية الصادرات (EDA)، ومشاركة مصر فى اعتماد وثيقة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس) المرحلة الثانية، وكذلك المساهمة فى تنفيذ مشروع سلاسل القيمة فى قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، كما تم استعراض أنشطة المؤسسة فى مجال الرقمنة والتحول الرقمي، ومشروع "الحلول التجارية المدمجة".


المؤسسه الدولية الاسلامية لتمويل التجاره

وزاره التخطيط

الهيئة العامة البترول

الهيئة العامة للسلع

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