الإعدام لمتهمين فى قضية قتل طالبة حقوق بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالإعدام شنقا للمتهمين فى قتل ربة منزل بسبب خلافات مع زوجها بقرية الحجيرات فى قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى 24 ديسمبر 2020 عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين بدوى.ع.م. ونجل شقيقه رجب.س.ع، بتهمة قتل آية محمود أحمد، ربة منزل، وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادى، وكانت حامل بالشهر الثالث، والشروع فى قتل زوجها علاء محروس الحى عمر، محامى، بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما.

وكانت قد نشبت مشاجرة لفظية بين المتهمين والمجنى عليهما بسبب أسبقية المرور بالسيارة وإحداث غبار، فتربص المتهمون بالمجنى عليهما على طريق قرية الحجيرات وأطلقا عليهما أعيرة نارية أثناء مرورهما بالسيارة، نتج عن ذلك مقتل المجنى عليها وتم إحالة القضية برقم 750 لسنة 2021، جنايات قنا، والمقيدة برقم 139 لسنة 2021 كلى قنا.