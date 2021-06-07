الإعدام شنقا لعامل لخطفه معاقة ذهنية وإغتصابها بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج، و عضوية المستشارين شريف عفت مصطفى، و أحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالإعدام شنقا، لعامل، لخطفه معاقة ذهنية واغتصابها.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 عندما خطف حسن. خ، عاما، ومقيم بالشئون، أمل. ن، بالتحايل والإكراه وقام بحجة أن يمتلك بعض الحاويات الكرتونية التي تستخدم في عملها وقام باغتصابها.

تم إحالة القضية التي تحمل رقم 938 لسنة 2021 والمقيدة برقم 65 لسنة 2020 كلي قنا لمحكمة جنايات قنا والتي قضت بالإعدام شنقا المتهم.