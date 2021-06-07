الإسكان: نعمل على بناء 22 مدينة جديدة وانتهينا من 14 وننفذ 8 في الصعيد

كتب أحمد عرفة

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه في السابق تم تنفيذ العديد من المدن الجديدة الذكية، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، موضحا أن وزارة الإسكان تنفذ خطة التنمية المستدامة لمصر، حيث إن التزايد السكانى غير المسبوق لا بد أن يتوافق معه التخطيط العمرانى للدولة، وبالتالي لابد أن تجرى الدولة سريعا في هذا المجال.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه يتم العمل الآن على إنشاء 22 مدينة جديدة، ويتم فيها تطبيق معايير تنفيذ عالمية، كما يتم استخدام آخر ما توصل له علم الإنشاءات لتنفيذ المدن الجديدة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن هناك 14 مدينة جديدة تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل، وبدأت الحياة فيها وتعمل فيها المصالح الحكومية، وتم طرح وحدات سكنية بها، لافتا إلى أن من المدن الجديدة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة و6 أكتوبر الجديدة والمنصورة الجديدة والعبور الجديدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن هناك 8 مدن جديدة يتم تنفيذها في الصعيد، بحيث تكون المدن جاذبة للسكان والاستثمار لتوفير فرص عمل وبيئة نظيفة، وزيادة جودة الحياة للمواطنين وخدمات تعليمية وصحية، ويتم ذلك بشكل إلكترونى، كما يتم الاستفادة من الظهير الصحراوى في الصعيد لتنفيذ المدن الجديدة .