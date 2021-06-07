الأمن الليبي يكثف جهوده للتحري حول تفجير سبها الإرهابي

(أ ش أ)

قال مدير أمن سبها، العميد السنوسي صالح، إنه جرى تشكيل فريق تحقيق للتحري حول تفجير داعش، الذي وقع مساء أمس /الأحد/واستهدف نقطة تمركز مفرق المازق على طريق سبها- براك.

وأطلق مدير الأمن تحذيرًا في تصريحات لقناة 218 الليبية، من خطورة الأوضاع في الجنوب الليبي، مطالبا بسرعة التحرك لضبط عصابات داعش وخلاياه النائمة هناك.

وأودى التفجير الإرهابي بحياة عنصريْن من أفراد البحث الجنائي في سبها، فيما أصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، أحدهم أُدخل العناية الفائقة.

وقال السنوسي صالح، إن سيارة نقل متوسط نوع ومفخخة بعبوة ناسفة، يقودها شخص مجهول الهوية، قد انفجرت أثناء وجود عناصر أمن البوابة قربها.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنيه العملية التي استهدفت البوابة هناك.