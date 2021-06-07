اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 02:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأمن الليبي يكثف جهوده للتحري حول تفجير سبها الإرهابي

الإثنين، 07 يونيو 2021 04:07 م
الأمن الليبي يكثف جهوده للتحري حول تفجير سبها الإرهابي تفجير سيبها
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال مدير أمن سبها، العميد السنوسي صالح، إنه جرى تشكيل فريق تحقيق للتحري حول تفجير داعش، الذي وقع مساء أمس /الأحد/واستهدف نقطة تمركز مفرق المازق على طريق سبها- براك.

وأطلق مدير الأمن تحذيرًا في تصريحات لقناة 218 الليبية، من خطورة الأوضاع في الجنوب الليبي، مطالبا بسرعة التحرك لضبط عصابات داعش وخلاياه النائمة هناك.

وأودى التفجير الإرهابي بحياة عنصريْن من أفراد البحث الجنائي في سبها، فيما أصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، أحدهم أُدخل العناية الفائقة.

وقال السنوسي صالح، إن سيارة نقل متوسط نوع ومفخخة بعبوة ناسفة، يقودها شخص مجهول الهوية، قد انفجرت أثناء وجود عناصر أمن البوابة قربها.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنيه العملية التي استهدفت البوابة هناك.

 

 

 


ليبيا

طرابلس

إرهاب

داعش

تفجير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة