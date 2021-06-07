الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ الأربعاء ولمدة 48 ساعة على أغلب الأنحاء

كتب ـ محمود راغب

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الأربعاء 9 يونيو وحتى الخميس 10 يونيو ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال هذه الفترة يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا



ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 4 أمتار .



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

