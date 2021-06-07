اغتيال مسئول بالمخابرات الحربية العراقية شرقى بغداد

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، باغتيال ضابط برتبة عقيد في جهاز المخابرات شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت قناة السومرية نيوز العراقية عن المصدر قوله، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ضابط برتبة عقيد في جهاز المخابرات ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن "الحادث أدى إلى مقتل الضابط على الفور".

كما أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على إرهابيين حاولا دخول محافظة كركوك .

وذكرت الاستخبارات العسكرية أن عناصر الاستخبارات ألقت القبض على الإرهابيين الإثنين بعد نصب كمائن لهما ، مشيرة إلى أن العملية تمت وفق معلومات دقيقة بمحاولة اثنين من الإرهابيين دخول كركوك للاتصال بالخلايا النائمة هناك.

وأشار البيان إلى أن الارهابيين الاثنين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".