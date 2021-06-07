اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 يونيو 2021 05:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة العالم للخماسى الحديث

الإثنين، 07 يونيو 2021 12:42 م
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة العالم للخماسى الحديث الخماسي
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بطولة العالم للكبار للخماسى الحديث والتى تستضيفها مصر فى الفترة 7-15 يونيو الجارى، كجانب من مسئوليتها ومشاركتها للدولة وللمجتمع ودعمها للرياضة.

 

ويؤمن رجال الافريقية للأمن والحراسة الوفود المشاركة بالبطولة الذين بدأوا الوصول إلى القاهرة، وأماكن التدريب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة الجميع..

 

وشكلت المجموعة الافريقية غرفة عمليات لتشديد الإجراءات الأمنية بالبطولة، واتخاذ الخطوات التنفيذية والعمل على توفير كافة الاحتياجات فى ضوء الحرص على الخروج بالبطولة فى أبهى صورة.

 


الخماسي

الخماسي الحديث

تامين بطولة الخماسي

رياضة

اخبار الرياضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة