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استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بجوبا اليوم

الإثنين، 07 يونيو 2021 11:09 ص
استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بجوبا اليوم استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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استأنفت صباح اليوم، جلسات التفاوض المباشر بين وفدى الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح عبدالعزيز الحلو، بجوبا، بعد قرار تمديد التفاوض أسبوع آخر للتوافق على النقاط الخلافية بين الطرفين لوضع المسودة النهائية للاتفاق الإطارى، بحسب وكالة الأنباء السودانية جوبا.

ترأس الوفد الحكومي عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين الكباشي رئيس الوفد الحكومي، فيما ترأس عمار امون الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفد الحركة الشعبية جناح الحلو، بحضور رئيس فريق الوساطة توت قلواك مستشار الرئيس للشئون الأمنية، وممثلة بعثة يونيتامس وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية .

تجدر الإشارة إلى أن جولة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح، قد انطلقت فى السادس وعشرين من مايو المنصرم بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان.


الحركة الشعبية لتحرير السودان

السودان

جوبا

مفاوضات السودان اليوم

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