اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فى باكستان إلى 34 قتيلا

الإثنين، 07 يونيو 2021 12:14 م
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فى باكستان إلى 34 قتيلا تصادم قطارين - صورة أرشيفية
وكالات

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ارتفعت حصيلة ضحايا تصادم قطارين بباكستان إلى 34 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، وبعضهم ما زال عالقاً في الحطام المعدني.

وحسب موقع سويس إنفو، قال متحدث باسم السكك الحديد الباكستانية إن فرق الإسعاف تنشط في الموقع لاخراج عدد غير معروف من الركاب العالقين في حطام قطار "ملت إكسبرس" قرب داهاركي في شمال ولاية السند.

وكان قد خرج القطار القادم من كراتشي عن مساره فجراً قرب مدينة داهاركي قبل أن يصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس، بحسب المتحدث.

وأظهرت صور التقطت بواسطة هواتف نقالة حطاماً معدنياً وعدة قاطرات خضراء منقلبة. كما اظهرت فريقاً طبياً وهو يعالج مصاباً لم يظهر سوى جذعه من بين الحطام.

وأفاد عمر طفيل المسؤول في شرطة داهاركي عن مقتل 34 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح في الحادث.

وأوضح المتحدث أن "الموقع بعيد ونواجه صعوبة في تنظيم عملية الإنقاذ"، ولا سيما في إحضار المعدات المناسبة من أجل إزالة ست عربات على الأقل تحطمت في الحادث.

 

 


باكستان

مدينة داهاركي

السكك الحديد الباكستانية

شرطة داهاركي

تصادم قطارين

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