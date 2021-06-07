إسبانيا تفتح حدودها أمام السياح الحاصلين على لقاح كورونا

فاطمة شوقى

أعلنت إسبانيا أنها ستسمح بدخول المسافرين، الذين يثبتون تلقيهم لقاح "كوفيد -19"، والسفن السياحية الدولية، اعتبارا من اليوم الاثنين، حسبما قالت وكالة "إيفى" الإسبانية.

وأشارت الوكالة إلى" أن هذا القرار يأتي ضمن تحركات الدولة لبدء الموسم السياحي الصيفي، وهو الأهم هذا العام لإنعاش قطاع السياحة الذى عانى بشدة منذ انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أن التطعيم ينبغي أن يكون مر عليه 14 يومًا على الأقل من الوصول إلى أرضيها.

على وجه التحديد، يسمح التعديل الجديد بدخول إسبانيا للأشخاص الحاصلين على شهادة التطعيم التي تعترف بها وزارة الصحة لهذا الغرض، بعد التحقق من قبل السلطات الصحية، وكذلك المرافقين القصر الذين تمد الوزارة الآثار إليهم.

مع الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام، لا يوجد سوى الهند حاليًا، ولكن هناك أيضًا قيود على السفر من البرازيل أو جنوب إفريقيا، والتي تستبعدهم من دخول إسبانيا على الرغم من تلقيحهم.

في نهاية شهر مايو، أعلن رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيز، أن إسبانيا ستسمح للمسافرين من جميع البلدان الذين يثبتوا أنهم تلقوا الإرشادات الكاملة للقاح المعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية اعتبارًا من 7 يونيو. الصحة (منظمة الصحة العالمية) أو وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

قدم سانتشيز في معرض فيتور شهادة الاتحاد الأوروبي الخضراء ، والتي سيتم إطلاقها في 1 يوليو وستسهل تنقل المواطنين الأوروبيين الذين تم تطعيمهم والذين اجتازوا المرض أو الذين يقدمون أدلة سلبية داخل الاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون السياحة ، فرناندو فالديس، إنه بحسب توقعاته ، ستستقبل إسبانيا بين شهري يوليو وسبتمبر أيلول ما بين 14.5 و 15.5 مليون سائح.

ستمثل هذه الأرقام حوالي 40 % من السياح الذين وصلوا في عام 2019 ولكنها ضعف تلك التي استقبلتها إسبانيا في عام 2020، وقال فالديس في مقابلة مع راديو كاتالونيا: "بين يوليو وسبتمبر سنستقبل ما بين 14.5 و 15.5 مليون سائح".