أكرم القصاص: قوة مصر أعطتها ثقلا إقليميا وقدرة على حل مشكلات المنطقة

كتب محمد شرقاوى

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أن الدولة المصرية حققت الكثير من النجاحات فى مختلف المجالات خلال السنوات السبع الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكم، وآخرها النجاح الأخير الذى حققته مصر فى القضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة بعد أحداث حى الشيخ جراح.

وأضاف "القصاص"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" فى برنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم إف إم"، أن الدولة المصرية كانت صاحبة القرار فى التوصل لاتفاق فى تلك الأزمة الفلسطينية لما لها من ثقل إقليمى، موضحا أنه ليس أبلغ وأدل على تلك المكانة الكبيرة للدولة المصرية مما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من التبرع بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وشدد على أن مصر وعدت وأوفت فسرعان ما تحركت المعدات المصرية لإعادة الإعمار فى غزة، مع تحرك جاد لتحقيق المصالحة الفلسطينية فى إطار توحيد الشمل الفلسطينى، والتقريب بين وجهات النظر للتوصل لحل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام فى المنطقة.

وأوضح أن مصر بما تمتلكه من قوة لا تهدد أحد لأن جميع الدول أصبحت تعترف بتلك المكانة الكبيرة لمصر، كذلك أصبحت طرفا موثوق فى كلمته، وصاحب ثقل إقليمى قادر على التدخل وحل المشكلات التى تواجه المنطقة.