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وفاة دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكى الأسبق عن عمر ناهز 88 عاما

الأربعاء، 30 يونيو 2021 09:48 م
وفاة دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكى الأسبق عن عمر ناهز 88 عاما رامسفيلد
كتب محمد تهامى زكى

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توفى دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكى الأسبق، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 88 عامًا، وفقًا لما نشرته شبكة cnn الإخبارية الأمريكية، دون ذكر سبب الوفاة.

وبحسب cnn، قالت عائلة رامسفيلد: "ببالغ الحزن نشارك نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل دولة أمريكى وزوج مخلص وأب وجد وجد أكبر، فى الثامنة والثمانين من عمره، كان محاطًا بالعائلة فى محبوبته تاوس، نيو مكسيكو".

وأضاف البيان: "قد يتذكره التاريخ لإنجازاته غير العادية على مدى 6 عقود من الخدمة العامة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين عرفوه جيدًا والذين تغيرت حياتهم إلى الأبد نتيجة لذلك، سوف نتذكر حبه الذى لا يتزعزع لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التى جلبها إلى حياة مكرسة للوطن".

 

 


دونالد رامسفيلد

رامسفيلد

وزير الدفاع الامريكى

وفاة دونالد رامسفيلد

اليوم السابع بلس

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