نائب برلمانى تونسى مقرب من حركة النهضة يعتدى بالضرب على عبير موسى.. فيديو

كتب : أحمد جمعة

اعتدى النائب المستقل فى البرلمان التونسي الصبحى صمارة المقرب من حركة النهضة، اليوم الأربعاء، بالضرب على زميلته رئيس كتلة الحزب الدستورى الحر النائبة عبير موسي، ما تسبب في حالة من الغضب والفوضى تحت قبة مجلس نواب الشعب التونسى.

ويبرز مقطع فيديو نشرته إذاعة "موزاييك" اعتداء النائب الصبحى صمارة على النائبة عبير موسى خلال قيامه بتصوير بث مباشر لأحداث الجلسة، قبل أن يتوجه إليها النائب المستقل ويعتدى عليها بالضرب لمنعها من التصوير.

وظهر النائب التونسى الصبحى صمارة وهو يصفع النائبة عبير موسى عدة مرات قبل أن يتدخل عدد من النواب التونسيين ويمنعونه من مواصلة تصرفاته.

والنائب الصبحى صمارة هو نائب مستقل، وسبق أن كان ضمن ائتلاف "الكرامة" المقرب من حركة النهضة الإخوانية والداعم للحكومة التونسية قبل إعلانه استقالته منه فى سبتمبر من العام الماضي.

وأعلن البرلمان التونسى أمس الثلاثاء أنه نقل جلسته العامة إلى مكان آخر، بسبب النائبة عبير موسى التى تعتصم هى ونواب الحزب الدستورى الحر فى القاعة الرئيسية.

وكانت النائبة عبير موسى قد أعلنت اعتصامها اعتراضا على مناقشة مزمعة لاتفاقية تم إبرامها بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية فى تونس.

واتهمت النائبة عبير موسى في لقاءات صحفية سابقة رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشي، بتسهيل عملية تصفيتها جسديا واغتيالها بطريقة أو أخرى، وأضافت عبير موسى أن رئيس البرلمان أعطى تعليمات بعدم دخول المرافقة الأمنية معها إلى قاعة البرلمان، وأن هذا الإجراء يستهدف أن تكون بمعزل عن الحراسة الأمنية، "ما يعنى تسهيل أى عملية اعتداء وتصفيتى جسديا"، وفق قولها.