فيلم "قرار شعب".. آسر ياسين: انهاردة عدى 8 سنوات على يوم ملحمة المصريين (فيديو)

كتب أحمد عرفة

عرض الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، الذى تبثه قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى، مشاهد من نزول ملايين المصريين في الشوارع للمطالبة بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان، رافعين صور وشعارات "ارحل يا مرسى".

وخلال الفيلم الوثائقى يقول الفنان آسر ياسين: انهاردة يبقى عدى 8 سنوات على يوم عظيم، يوم سطر فيه الشعب المصرى ملحمة، انهاردة مر 8 سنوات على ثورة الشعب على الإخوان، اللى بيقولوا على نفسهم الخلافة، 8 سنوات مرت على الكذب والتزييف والاستقطاب.

من جانبه قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى خلال الفيلم الوثائقى، إن المصريين أدركوا أنهم قاموا بعمل مصيبة كبيرة بعد وصول جماعة الإخوان للحكم.

وفى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، خرج الملايين من كافة أبناء الشعب المصرى في مختلف المياديين والشوارع ليعبروا عن رفضهم للواقع الذى كانت تريده الجماعة الإرهابية وهو الواقع الذى يقوم على العنف والدم وسطر الشعب ملحمة وطنية فريدة، وعادت الروح للبلاد من جديد بعد عام صعب للغاية عاشه الشعب تحت حكم الجماعة الإرهابية.

8 سنوات مرت على وضع كلمة النهاية لكذب وتلفيق واستقطاب الجماعة الإرهابية، وأدرك المصريون الفتنة التي كانت تريد هذه الجماعة في نشرها، وتصدوا للخراب والتدمير.. 8 سنوات مرت على ذكرى تحرير مصر من أسوأ تنظيم واحتلال.. وحان الوقت للحديث عن القرار الذى حرر مصر من جماعة الإخوان.