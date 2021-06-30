ضمور العضلات.. كل ما تريد معرفته عن أعراض وتشخيص وعلاج المرض

كيف يتم تشخيص ضمور العضلات ؟

- فحص الدم للكشف عن الإنزيمات التى تفرزها العضلات التالفة.

- فحص الدم للكشف عن العلامات الجينية لضمور العضلات.

- الخضوع للتخطيط الكهربائى للعضل لتقييم صحة العضلات والخلايا العصبية التى تتحكم فيها.

- الخضوع لخزعة عضلية لاختبار عينة من العضلات للكشف عن الإصابة بالمرض.

كيف يتم علاج الضمور العضلات؟

لا يوجد حاليا علاج يساعد فى الشفاء التام من هذا المرض، لكن يمكن أن تساعد بعض العلاجات فى السيطرة على أعراض ضمور العضلات وإبطاء وصول المرض لمراحل متقدمة، حيث تعتمد تلك العلاجات على الحالة والأعراض التى تصاحبها.



ضمور عضلات

تشمل خيارات العلاج ما يلي:

- أدوية الكورتيكوستيرويد، والتي تساعد على تقوية العضلات وإبطاء تدهورها نتيجة الإصابة بالمرض.

- الجراحة، وهى خيار خيار علاجي لمن يعانون من مشاكل في الأعصاب أو إصابات كانت هي السبب في ضمور العضلات.

- أدوية لعلاج مشاكل القلب التى تتسبب فى الإصابة بالضمور العضلى.

- جراحة للمساعدة في تصحيح تقصير عضلاتك.



ضمور عضلات

- التحفيز الوظيفى الكهربائى، ويساعد هذا النوع من العلاجات على تحفيز انقباض وانبساط العضلات.