ريجيم 1200 سعر حرارى يساعد فى خسارة الوزن بسرعة. اعرف أضراره على المدى الطويل

كتبت فاطمة خليل

يتبع بعض الأشخاص نظامًا غذائيًا يحتوي على 1200 سعر حراري لتعزيز فقدان الدهون والوصول إلى الوزن المستهدف في أسرع وقت ممكن، ورغم أنه من الصحيح أن خفض السعرات الحرارية هو وسيلة فعالة لفقدان الوزن تظهر الأبحاث أن الحد من تناول السعرات الحرارية بشكل كبير ليس جيدًا للصحة على المدى الطويل أو لفقدان الوزن لفترة طويلة، في هذا التقرير نتعرف على ريجيم 1200 سعر حرارى وفوائده وأضراره، بحسب موقع " Healthline".



ريجيم 1200 سعر حراري

ما هو ريجيم 1200 سعر حراري؟

ريجيم 1200 سعر حراري هو نظام غذائي يحد من عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها يوميًا إلى 1200 سعر حراري، يعتبر هذا النظام الغذائي نظامًا منخفض السعرات الحرارية لأنه يوفر سعرات حرارية أقل بكثير مما يحتاجه معظم البالغين للحفاظ على وزنهم.

يصف العديد من الأطباء وأخصائيو التغذية، الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية كاستراتيجية انتقالية لفقدان الوزن وليست طريقة يمكن اتباعها لفترة طويلة.

التوصية الشائعة لفقدان الوزن هي تقليل تناول السعرات الحرارية بمقدار 500-750 سعرة حرارية في اليوم هذا عادة ما يترجم إلى نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية من 1200-1500 سعرة حرارية في اليوم للنساء البالغات و 1500-1800 سعرة حرارية في اليوم للرجال البالغين.

عادة ما يتم اتباع هذه الحميات لفترات قصيرة من أسابيع إلى شهور لتعزيز فقدان الوزن بسرعة.

يشيع استخدام الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية في مراكز إنقاص الوزن تحت إشراف طبى، ولكنها تحظى بشعبية لدى عامة الناس أيضًا، وتشجع هذه الأنظمة الغذائية عادةً استخدام الأطعمة "منخفضة السعرات الحرارية" و"الخالية من الدهون" و "قليلة الدسم" للمساعدة في الحفاظ على انخفاض مدخول السعرات الحرارية، وعادةً ما تتضمن عد السعرات الحرارية بحيث يتأكد أخصائيو التغذية من بقائهم تحت الحد اليومي.

في حين أن نظامًا غذائيًا يحتوي على 1200 سعر حراري قد يكون مناسبًا على المدى القصير في مواقف معينة، فإن 1200 سعر حراري قليلة جدًا بالنسبة لغالبية البالغين.

بالإضافة إلى ذلك، بينما قد تواجه في البداية فقدانًا سريعًا للوزن عند تقليل تناول السعرات الحرارية بشكل كبير، تظهر الدراسات أن الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية نادرًا ما تعمل على الحفاظ على الوزن بشكل جيد.



ريجيم 1200 سعر حراري

هل يمكن أن يساعدك ريجيم 1200 سعر حراري على إنقاص الوزن؟

أظهرت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ، بما في ذلك 1200 سعر حراري ، يمكن أن يعزز فقدان الوزن، على سبيل المثال ، أظهرت دراسة أجريت على 2093 شخصًا يعانون من السمنة أن اتباع نظام غذائي بديل للوجبات تحت إشراف طبي يبلغ 1200 سعرة حرارية أدى إلى فقدان دهون بمعدل 4.7٪ خلال 12 شهرًا.

غير أن الدراسات وجدت أنه في حين أن فقدان الوزن الأولي باستخدام أنظمة غذائية منخفضة السعرات الحرارية مثل الحميات الغذائية التي تحتوي على 1200 سعر حراري يكون سريعًا وكبيرًا، إلا أنه غالبًا ما يتبعه استعادة أكبر للوزن، مقارنة بالأنظمة الغذائية التي تستخدم فقط قيودًا معتدلة من السعرات الحرارية.

أشارت دراسة أخرى أجريت على 57 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة إلى أنه بعد اتباع نظام غذائي منخفض للغاية يحتوي على 500 سعر حراري أو نظام غذائي منخفض يحتوي على 1250 سعرًا حراريًا لمدة 5 و 12 أسبوعًا على التوالي ، استعاد المشاركون في الدراسة 50٪ من الوزن الذي فقدوه خلال 10 أشهر في المتوسط.

هذا لأن الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية تحفز تغييرات التمثيل الغذائي التي تحافظ على الطاقة وتمنع فقدان الوزن، بما في ذلك زيادة الشهية ، وفقدان كتلة الجسم النحيل ، وتقليل عدد السعرات الحرارية المحروقة ، وكل ذلك يجعل الحفاظ على الوزن على المدى الطويل أمرًا صعبًا.