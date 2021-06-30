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المغرب تعلن تطعيم ما يقرب من 10 ملايين شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأربعاء، 30 يونيو 2021 06:22 م
المغرب تعلن تطعيم ما يقرب من 10 ملايين شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا لقاح لمكافحة فيروس كورونا
الرباط /أ ش أ/

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ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 9 ملايين و993 ألفا و673 شخصا حتى اليوم الأربعاء، منهم 6791 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 41908 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 9 ملايين و116 ألفا و132 شخصا .

يذكر أن المغرب قد تسلم اكثر من 19 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 10 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا و 8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى .

 


الصحة المغربية

المغرب

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10 ملايين شخص

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لقاح كورونا

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