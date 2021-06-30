الكاظمى: العراق هى خط الصد الأول فى الحرب على "داعش"

بغداد /أ ش أ/

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمى، إن بلاده تعد خط الصد الأول فى الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر مكتب الكاظمى -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية-: أن " الكاظمى اجتمع، اليوم الأربعاء، بالممثلين الدائميين للدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى الناتو، فى مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الأمين العام للحلف السيد ينس ستولتينبرج".

وأكد الكاظمي، تقدير العراق للتعاون المشترك مع دول الحلف وهو يتصدى للإرهاب، وشرح موقف الحكومة العراقية من الجهود الرامية الى إقرار السلام والأمن فى المنطقة ودور العراق الإيجابى والفاعل فى هذا المجال، مشيدا بدور القوات المسلحة العراقية فى التصدى للإرهاب، واصفا العراق بأنه خط الصد الأول فى الحرب على داعش الإرهابية.

وأضاف، أن العراق يثمن عاليا دور الحلف فى رفع المستوى القتالى للقوات العراقية، داعيا إلى استمرار المساعدة فى مجال التدريب والتسليح والدعم الاستخباري، وكذلك عزم العراق على استكمال بناء مؤسساته الأمنية والعسكرية.

من جهتهم، عبر الممثلون الدائمون للدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسي، وبحضور الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرج، عن التزام دولهم بدعم العراق، وإسناد جهود الحكومة لدعم قدرات الأجهزة الأمنية، كما أكدوا تقديرهم وإشادتهم بالتقدم الذى حققه العراق فى مختلف المجالات سياسيا وأمنيا واقتصاديا، حيث ابدوا استعدادهم لدعم جهود الحكومة العراقية فى تنظيم انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة.

وأشاد المسؤولون -وفق البيان- بالإنفتاح الكبير فى علاقات العراق الدولية، وخصوصا نجاح لقاء القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، الذى استضافته بغداد مؤخرا وعدّوه علامة للدور الإقليمى الفاعل الذى يقدمه العراق فى العمل على استقرار المنطقة وتطوير اقتصادها والتعاون المشترك الإقليمى بما يعزز أمن شعوبها وتقدمها.

وشدد سفراء دول حلف الناتو، على أن إطار عمل بعثة الناتو فى العراق لن يكون إلا وفق طلب الحكومة العراقية واحتياجاتها وأولوياتها، معبرين عن ثقتهم بأن البناء على التطور الذى حققته قوى الأمن العراقية سيكون عاملا مهما لتحقيق الأمن والاستقرار محليا وإقليميا، الأمر الذى سينعكس على قدرة دول العالم أجمع فى مواجهة التهديدات الإرهابية مستقبلا.