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العربية: الرئيس الجزائرى أخبر رئيس الوزراء بضرورة تشكيل الحكومة خلال الأسبوع المقبل

الأربعاء، 30 يونيو 2021 06:29 م
العربية: الرئيس الجزائرى أخبر رئيس الوزراء بضرورة تشكيل الحكومة خلال الأسبوع المقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشفت وسائل إعلام جزائرية، أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أخبر رئيس الوزراء بضرورة تشكيل الحكومة خلال الأسبوع المقبل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر اليوم الأربعاء، تعيين أيمن عبد الرحمن وزير المالية في الحكومة المستقيلة، في منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية اليوم "طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، عيّن اليوم رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمن، وزيرا أول، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة،في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن بن عبد الرحمن هو ثاني وزير أول يعينه الرئيس تبون بعد عبد العزيز جراد الذي شكلٍ الحكومة في يناير 2020 وأجرى عليها 3 تعديلات وزارية.

وأجرى الرئيس تبون خلال الايام الماضية مشاورات مع الأحزاب السياسية التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 12 يونيو الجاري.

 

الجزائر

رئيس الوزراء الجزائرى

تبون

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