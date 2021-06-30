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الصحة: علاج أول 10 حالات تعانى من الضمور العضلى الأسبوع المقبل بـ3 مستشفيات

الأربعاء، 30 يونيو 2021 10:57 م
الصحة: علاج أول 10 حالات تعانى من الضمور العضلى الأسبوع المقبل بـ3 مستشفيات الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك دعما سياسيا، وإرادة سياسية كبيرة من أجل توفير علاج ضمور العضلات، الذى يعد من أغلى أنواع الدواء على مستوى العالم، مشدداً على أن الرئيس السيسى، وجه بضرورة سرعة التفاوض مع شركات الأدوية من أجل الوصول إلى صيغة مهمة نتمكن من خلالها توفير دواء ضمور العضلات بمصر.
 
وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، عبر قناة "النهار"، أن مرض ضمور العضلات رغم أنه قليل بمصر، إلا أنه تسبب في تعاسة بعض الأسر المصرية كون هذا المرض يؤدى إلى الموت.
 
وأكد "مجاهد"، أنه تم تشكيل لجنة قومية لتقييم الحالات التى تعانى من الضمور العضلات من أجل دراسة كل حالة على حدى وتحديد العلاج، مضيفا: "سنبدأ بأول 10 حالات الأسبوع المقبل فى 3 مستشفيات منها معهد ناصر ومستشفى عين شمس".

كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري، وتطرق الرئيس السيسي، إلى مرض الضمور العضلى، مضيفا: "وده موضوع فيه وسائل للكشف المبكر في المرض ده في الشهور الأوائل من ميلاد الطفل ولو عرفنا كدة ليه العلاج الذى يصل إلى 3 ملايين دولار للطفل الواحد".

 


وزارة الصحة

الضمور العضلى

الرئيس السيسى

علاج الضمور العضلي على نفقة الدولة

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