التأمينات تبدأ غدا صرف معاشات يوليو لـ 10.5 مليون مواطن بتكلفة 282 مليار جنيه

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه بداية من غد الخميس الموافق الأول من يوليو، سيتم البدء فى صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية المستحقة للعام المالى الحالى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 282 مليار جنيه عن العام المالى 2021/2022 شاملة قيمة الزيادة بنسبة 13% البالغ تكلفتها السنوية 31 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة، فى بيان اليوم، أنه ولأول مرة يضع القانون نصاً لضمان زيادة سنوية عادلة لأصحاب المعاشات، حيث تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوى والتى قاربت من الـ5% فى هذا العام، ولكن جاء قرار رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الزيادة 13% بزيادة قدرها 8% عن نسب التضخم وهذا يعطى مؤشر واضح على مراعاة الدولة المصرية اجتماعيا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتعطى زيادة حقيقية بقيم الدخول لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وفى ذات السياق أشار عوض، إلى أن الزيادات السنوية بحديها الأدنى والبالغ 117 جنيها والأقصى البالغ 1053 جنيها تستحق لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من الورثة قبل نهاية شهر يوليو والبالغ عددهم ما يقارب من 10.5 مليون مواطن.

يذكر أن قيم المعاشات المنصرفة قد شهدت طفرات عديده على مدار السنوات الماضية حيث كانت قيمة المعاشات المنصرفة فى عام 2013/2014 إجمالى مبلغ 86.5 حتى بلغت مبلغ 282 مليار جنيه فى العام الحالى كذلك شهد الادنى لقيمة المعاش تطور ملموسا منذعام 2014 ففى عام 2014 و2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها ليصبح 500 جنيه فى عامى 2016 و2017 ثم زاد ليبلغ 750 جنيها فى عام 2018 حتى وصل إلى 900 جنيه منذو عام 2019.