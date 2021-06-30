اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يوليه 2021 03:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس: مصر تعيش نهضة جديدة وإنجازات من ثمار ثورة 30 يونيو

الأربعاء، 30 يونيو 2021 10:38 م
البابا تواضروس: مصر تعيش نهضة جديدة وإنجازات من ثمار ثورة 30 يونيو البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر تعيش إنجازات ونهضة جديدة تفرح كل المصريين، والتي هى الثمار الطيبة ليوم 30 يونيو، متابعا: "30 يونيو كان هدفنا فيه واحد هو استرجاع الدولة..و رجعت الحمد الله وبدأ تأسيس الدولة.. أو كما يحلوا للسيد الرئيس أنه يسميها الجمهورية الجديدة".

وأضاف البابا تواضروس الثانى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر قناة "mbc مصر"، أن ما يحدث في مصر الآن من تطور وإنجاز في كافة القطاعات يصعب أن تجده فى أى دولة أخرى في العالم، خاصة وأن التحديات التي تحيط بمصر خطيرة جدا ومن عدة جهات خلاف التحديات الداخلية، متابعا : "ورغم كل هذه التحديات في ظرف سنوات قليلة ستكون مصر حديث العالم".

واستطرد قائلا: "أنا متأثر مما يحدث في مصر لأنه يحدث في كافة المناطق بمصر وليس منطقة واحدة وهذا يعد إنجازا كبيرا يطال كافة القطاعات في الدولة ويتم العمل فيها بشكل متوازى".

 

 


البابا تواضروس

بابا الاسكندرية

اخبار مصر

30 يونيو

ثورة 30 يوينو

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى ينعى "ساويرس" الأب وينيب أسقف البحر الأحمر لصلاة الجنازة

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 03:47 م

الكنيسة تنعى أنسى ساويرس.. البابا تواضروس: ترك إرثا زاخرا من العمل والتعمير والتنمية.. الطائفة الإنجيلية: لعب دورا فى دعم وتمثيل الاقتصاد المصرى.. المركز الثقافى القبطى: نموذج صالح متميز لرجل الأعمال الناجح

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 09:26 م

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم تحت عنوان "رسالة فرح"

الأربعاء، 30 يونيو 2021 11:09 ص

البابا تواضروس: السوشيال ميديا جعلت عقل الإنسان مكتظا بالأفكار واستثمروا فرص حياتكم

الأربعاء، 30 يونيو 2021 07:41 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة