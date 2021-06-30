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البابا تواضروس: سد النهضة يشغلنى ككل المصريين وواثق من حل الأزمة

الأربعاء، 30 يونيو 2021 10:41 م
البابا تواضروس: سد النهضة يشغلنى ككل المصريين وواثق من حل الأزمة البابا تواضروس الثانى
كتب أيمن رمضان

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قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن ملف سد النهضة يشغله كما يشغل كافة المصريين كونه معنى بمياه النيل، مضيفا: "سد النهضة يشغلنى كما يشغل كل المصريين لأن ده النيل يعنى المياه".
 
وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر قناة mbc مصر، أن قضية سد النهضة خطيرة، مردفا: "ولكن أنا واثق أنها سوف تحل كون مصر حابها الله بالنيل.. نشكر ربنا أن الرئيس السيسى وكافة أجهزة الدولة يعملون بسياسة النفس الطويل مع كل الخبراء والمفاوضات التى تتم على كافة المستويات.. النفس الطويل سيأتى بثمار".

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