احمى عينيك من حرارة الصيف.. تجنب العدسات اللاصقة واغسل يديك

يعانى بعض الأشخاص من الإصابة بالتهابات العين بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور الصيف، أو التعرض للكلور الموجود فى حوض السباحة، والتعرض لأشعة الشمس، وارتداء العدسات اللاصقة وغيرها، ومن خلال التقرير التالى نتحدث عن أعراض ونصائح لعلاج مشاكل العين فى الطقس الحار، وفقا لما نشر من موقع healthline.
أعراض الإصابة بالتهابات العين:
- جفاف العين.
- الحساسية.
- التهاب الملتحمة.
التهاب الملتحمة
- التهاب الجفن.
- التهاب القزحية.
- التهاب القرنية.
- التهاب العصب البصري.
التهاب القرنية
التهاب الملتحمة الجرثومي
لا تجازف بعينيك وتتجاهل الأعراض، وقم بزيارة طبيب العيون للحصول على تشخيص دقيق والبدء فى العلاج.
تشمل العلاجات الشائعة ما يلي:
- قطرات ترطيب العين أو مرهم.
العين
- مضادات الهيستامين أو مزيلات الاحتقان.
- كمادات ساخنة أو باردة.
علاجات طبيعية
يمكن أن تساعد العلاجات الطبيعية في الوقاية من التهاب الملتحمة الفيروسي، عن طريق تناول الأطعمة التى تحتوى على البروبيوتيك، كما يمكن أن تساعد فيتامينات A و K و C و B على تحسين صحة العين ودرء العدوى.
نصائح لتجنب مشاكل العين فى الطقس الحار:
- اغسل يديك بشكل متكرر وغسل العين أيضًا.
- استخدم المناشف النظيفة يوميًا.
- لا تشاركي مستحضرات التجميل الخاصة بالعيون تحديدًا مع أى شخص آخر، وتخلصي من أي مستحضرات تجميل للعيون تم استخدامها أثناء إصابتك بالتهابات العين.
غسل العين
- قم بارتداء نظارات شمسية خارج المنزل وفى المناطق المفتوحة بمعامل حماية 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
- تجنب النظر مباشرة إلى الشمس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة