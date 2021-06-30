احمى عينيك من حرارة الصيف.. تجنب العدسات اللاصقة واغسل يديك

- الحساسية.

- التهاب الملتحمة.

- التهاب الجفن.

- التهاب القزحية.

- التهاب القرنية.

- التهاب العصب البصري.



التهاب الملتحمة الجرثومي

لا تجازف بعينيك وتتجاهل الأعراض، وقم بزيارة طبيب العيون للحصول على تشخيص دقيق والبدء فى العلاج.

تشمل العلاجات الشائعة ما يلي:

- قطرات ترطيب العين أو مرهم.



العين

- مضادات الهيستامين أو مزيلات الاحتقان.

- كمادات ساخنة أو باردة.

علاجات طبيعية

يمكن أن تساعد العلاجات الطبيعية في الوقاية من التهاب الملتحمة الفيروسي، عن طريق تناول الأطعمة التى تحتوى على البروبيوتيك، كما يمكن أن تساعد فيتامينات A و K و C و B على تحسين صحة العين ودرء العدوى.

نصائح لتجنب مشاكل العين فى الطقس الحار:

- اغسل يديك بشكل متكرر وغسل العين أيضًا.

- استخدم المناشف النظيفة يوميًا.

- لا تشاركي مستحضرات التجميل الخاصة بالعيون تحديدًا مع أى شخص آخر، وتخلصي من أي مستحضرات تجميل للعيون تم استخدامها أثناء إصابتك بالتهابات العين.



غسل العين

- قم بارتداء نظارات شمسية خارج المنزل وفى المناطق المفتوحة بمعامل حماية 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

- تجنب النظر مباشرة إلى الشمس.