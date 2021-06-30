اتحاد الشغل التونسى يدين اعتداء برلمانى مقرب من النهضة على النائبة عبير موسى

كتب : أحمد جمعة

أدان اتّحاد الشغل التونسى بشدّة اعتداء النائب في البرلمان المقرب من حركة النهضة الإخوانية الصحبي سمارة على رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي تحت قبة البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء.

وقال اتحاد الشغل التونسى في بيان إنّه ''يدين بشدّة هذا الاعتداء الجبان ويندّد بكتلة الإرهاب التي تعوّدت على ممارسة العنف ضدّ كلّ من يخالفها الرأي''، محمّلا رئاسة البرلمان التونسى المسؤولية في تكرار هذه الممارسات المسيئة للعمل السياسي ولسمعة البلاد.

وعبّر اتحاد الشغل التونسى عن تضامنه مع رئيسة كتلة الدستوري الحرّ، معتبرا أنّ ''تعنيفها هو عنف موجّه ضدّ المرأة"، موضحا أن هذا الاعتداء جريمة تستوجب التتبّع القضائيّ، مطالبا النيابة العمومية التونسية بالتعهّد التلقائي والصرامة في تطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب.