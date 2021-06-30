اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يوليه 2021 03:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

اتحاد الشغل التونسى يدين اعتداء برلمانى مقرب من النهضة على النائبة عبير موسى

الأربعاء، 30 يونيو 2021 08:32 م
اتحاد الشغل التونسى يدين اعتداء برلمانى مقرب من النهضة على النائبة عبير موسى برلمانى تونسى مقرب من النهضة يعتدى على النائبة عبير موسى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان اتّحاد الشغل التونسى بشدّة اعتداء النائب في البرلمان المقرب من حركة النهضة الإخوانية الصحبي سمارة على رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي تحت قبة البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء.

 

وقال اتحاد الشغل التونسى في بيان إنّه ''يدين بشدّة هذا الاعتداء الجبان ويندّد بكتلة الإرهاب التي تعوّدت على ممارسة العنف ضدّ كلّ من يخالفها الرأي''، محمّلا رئاسة البرلمان التونسى المسؤولية في تكرار هذه الممارسات المسيئة للعمل السياسي ولسمعة البلاد.

 

وعبّر اتحاد الشغل التونسى عن تضامنه مع رئيسة كتلة الدستوري الحرّ، معتبرا أنّ ''تعنيفها هو عنف موجّه ضدّ المرأة"، موضحا أن هذا الاعتداء جريمة تستوجب التتبّع القضائيّ، مطالبا النيابة العمومية التونسية بالتعهّد التلقائي والصرامة في تطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب.


تونس

اخبار تونس

مجلس نواب الشعب التونسى

البرلمان التونسى

اتحاد الشغل التونسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة